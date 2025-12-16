Udo Landbauer (FPÖ): „Politische Irrfahrt in Abgrund“Jetzt kostenlos streamen
Nachgefragt
Folge 29: Udo Landbauer (FPÖ): „Politische Irrfahrt in Abgrund“
16 Min.Folge vom 16.12.2025
Neun Monate nach Start der Dreierkoalition zieht FPÖ-Landeschef und Landeshauptfrau-Stellvertreter Udo Landbauer im krone.tv-Interview eine knallharte Bilanz. In der Sendung spricht er über die Regierung, den neu aufgerollten Prozess gegen ÖVP-Klubobmann August Wöginger und die aktuellen politischen Brennpunkte – von Asyl bis Wirtschaft.
