Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Nachgefragt

Udo Landbauer (FPÖ): „Politische Irrfahrt in Abgrund“

krone.tvStaffel 2025Folge 29vom 16.12.2025
Udo Landbauer (FPÖ): „Politische Irrfahrt in Abgrund“

Udo Landbauer (FPÖ): „Politische Irrfahrt in Abgrund“Jetzt kostenlos streamen

Nachgefragt

Folge 29: Udo Landbauer (FPÖ): „Politische Irrfahrt in Abgrund“

16 Min.Folge vom 16.12.2025

Neun Monate nach Start der Dreierkoalition zieht FPÖ-Landeschef und Landeshauptfrau-Stellvertreter Udo Landbauer im krone.tv-Interview eine knallharte Bilanz. In der Sendung spricht er über die Regierung, den neu aufgerollten Prozess gegen ÖVP-Klubobmann August Wöginger und die aktuellen politischen Brennpunkte – von Asyl bis Wirtschaft.

Weitere Folgen in Staffel 2025

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Nachgefragt
krone.tv
Nachgefragt

Nachgefragt

Alle 1 Staffeln und Folgen