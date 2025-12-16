Zum Inhalt springenBarrierefrei
krone.tvStaffel 2025Folge 28vom 16.12.2025
Folge 28: AMS-Chef Kopf: „Ich bin noch nicht zufrieden“

24 Min.Folge vom 16.12.2025

AMS-Chef Johannes Kopf schlägt Alarm: Wachstum zu schwach, Arbeitslosigkeit zu hoch – und ohne Reformen droht Österreich weiter zurückzufallen. Im krone.tv-Interview spricht er Klartext über fehlende Spielräume, nötige Veränderungen, die Folgen von KI und warum wir künftig länger arbeiten müssen.

