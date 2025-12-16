AMS-Chef Kopf: „Ich bin noch nicht zufrieden“Jetzt kostenlos streamen
Nachgefragt
Folge 28: AMS-Chef Kopf: „Ich bin noch nicht zufrieden“
24 Min.Folge vom 16.12.2025
AMS-Chef Johannes Kopf schlägt Alarm: Wachstum zu schwach, Arbeitslosigkeit zu hoch – und ohne Reformen droht Österreich weiter zurückzufallen. Im krone.tv-Interview spricht er Klartext über fehlende Spielräume, nötige Veränderungen, die Folgen von KI und warum wir künftig länger arbeiten müssen.
Genre:Talk, Politik, Nachrichten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv