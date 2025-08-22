Experte warnt: „Kokain wird billiger und reiner“Jetzt kostenlos streamen
Folge 2: Experte warnt: „Kokain wird billiger und reiner“
19 Min.Folge vom 22.08.2025
E-Zigaretten, Cannabis, Benzos, TikTok und Kokain: Wie sich die Suchtformen in Österreich verändern – und warum einige Jugendliche heute riskanter konsumieren als je zuvor.
