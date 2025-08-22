Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sicherheitsbranche ohne Kontrolle? Experte warnt!

krone.tvStaffel 2025Folge 3vom 22.08.2025
Sicherheitsbranche ohne Kontrolle? Experte warnt!

Nachgefragt

Folge 3: Sicherheitsbranche ohne Kontrolle? Experte warnt!

13 Min.Folge vom 22.08.2025

Ob vor Clubs, Events oder Flüchtlingsunterkünften – tausende Menschen arbeiten in Österreich als Security, ohne verpflichtende Ausbildung oder Prüfung. Berufsdetektiv Alexander Datzer warnt im Talk mit krone.tv-Moderatorin Jana Pasching eindringlich: „Wenn etwas schiefgeht, geht es um Menschenleben!“

