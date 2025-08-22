Finanzexperte zu heimischer Wirtschaft: „Steuern auf DDR-Niveau zu“Jetzt kostenlos streamen
Nachgefragt
Folge 5: Finanzexperte zu heimischer Wirtschaft: „Steuern auf DDR-Niveau zu“
17 Min.Folge vom 22.08.2025
Der Finanzexperte Gerald Zmuegg schlägt Alarm: Die heimische Wirtschaft stehe vor einer sich weiter zuspitzenden Krise. Schon jetzt steigen die Unternehmensinsolvenzen stark an – und auch für das zweite Halbjahr sieht er keinen Grund zur Entwarnung. Seine Kritik: Österreich habe mittlerweile ein Steuer-Niveau erreicht, das er mit jenem der DDR vergleicht.
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Nachgefragt
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Nachrichten, Politik, Talk
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv