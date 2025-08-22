Zum Inhalt springenBarrierefrei
krone.tvStaffel 2025Folge 6vom 22.08.2025
Folge 6: Bildungsminister verrät: „Wurde fast von der Schule ausgeschlossen“

21 Min.Folge vom 22.08.2025

Überraschendes Geständnis von Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS): Im krone.tv-Talk verriet er, dass er in seiner Schulzeit selbst einmal beinahe von der Schule geflogen wäre. Heute steht er an der Spitze des Bildungsressorts.

krone.tv
