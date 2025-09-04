Zum Inhalt springenBarrierefrei
Nachgefragt

Landbauer (FPÖ): „Weg frei machen für Neuwahlen"

krone.tv Staffel 2025 Folge 7 vom 04.09.2025
Landbauer (FPÖ): „Weg frei machen für Neuwahlen"

Nachgefragt

Folge 7: Landbauer (FPÖ): „Weg frei machen für Neuwahlen"

14 Min. Folge vom 04.09.2025

Zum dritten Mal ist die Bundesregierung in Klausur – doch die Erwartungen sind gering – zumindest bei der FPÖ. Während Kanzler Christian Stocker davon spricht, Österreich „wieder auf die Überholspur“ zu bringen, zeichnet FPÖ-NÖ-Chef Udo Landbauer im krone.tv-Talk ein ernüchterndes Bild und sagt: „Es ist Zeit, den Weg freizumachen für Neuwahlen.“

