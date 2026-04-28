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Pater Wallner warnt: „Wir sind beim politischen Islam zu naiv“

krone.tvStaffel 2026Folge 30vom 28.04.2026
Pater Wallner warnt: „Wir sind beim politischen Islam zu naiv“

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Folge 30: Pater Wallner warnt: „Wir sind beim politischen Islam zu naiv“

20 Min.Folge vom 28.04.2026

Nach dem Amtsantritt von Papst Leo XIV. erlebt die katholische Kirche einen Wandel hin zu mehr Ruhe und Struktur. Pater Karl Wallner, Nationaldirektor der Päpstlichen Missionswerke in Österreich, ordnet die neue Ausrichtung ein – und findet zugleich klare Worte zur Debatte über Islam und Islamismus in Österreich.

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