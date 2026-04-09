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Folge 27: Gewessler fordert Preisbremse bei den Öffis und sieht „Regierung planlos“
17 Min.Folge vom 09.04.2026
Grünen-Chefin Leonore Gewessler kritisiert die Bundesregierung scharf: Spritpreise steigen rasend schnell, Entlastungen kommen kaum bei den Menschen an. Im krone.tv-Talk fordert sie wirksame Maßnahmen gegen Krisengewinne, Preisbremsen für die Öffis und den Ausbau erneuerbarer Energien.
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Genre:Talk, Politik, Nachrichten
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