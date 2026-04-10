Orbán-System bröckelt: „Erste Risse zeigen sich“Jetzt kostenlos streamen
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Folge 28: Orbán-System bröckelt: „Erste Risse zeigen sich“
24 Min.Folge vom 10.04.2026
Am Sonntag entscheidet Ungarn über seine Zukunft: Nach 16 Jahren an der Macht droht Viktor Orbán erstmals die Abwahl. Die ungarischstämmige Politologin Eszter Kovàts zeichnet im krone.tv-Interview ein Bild der Lage – und sieht Chancen für einen Machtwechsel.
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Genre:Talk, Politik, Nachrichten
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