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Experte über junge Täter: „30 Prozent rückfällig“

krone.tvStaffel 2026Folge 29vom 10.04.2026
Experte über junge Täter: „30 Prozent rückfällig“

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Folge 29: Experte über junge Täter: „30 Prozent rückfällig“

26 Min.Folge vom 10.04.2026

Steigende Zahlen bei der Jugendkriminalität, politische Warnrufe, Diskussionen über „Intensivtäter“, doch in der Sozialarbeit wird der Ton deutlich gedämpft. Der Leiter von Neustart Wien, Nikolaus Tsekas, stellt im krone.tv-Interview klar: „Nein, ich teile diese Alarmstimmung nicht.“ Gerade bei sehr jungen Tatverdächtigen muss man genau hinsehen.

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