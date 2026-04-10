Experte über junge Täter: „30 Prozent rückfällig“Jetzt kostenlos streamen
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Folge 29: Experte über junge Täter: „30 Prozent rückfällig“
26 Min.Folge vom 10.04.2026
Steigende Zahlen bei der Jugendkriminalität, politische Warnrufe, Diskussionen über „Intensivtäter“, doch in der Sozialarbeit wird der Ton deutlich gedämpft. Der Leiter von Neustart Wien, Nikolaus Tsekas, stellt im krone.tv-Interview klar: „Nein, ich teile diese Alarmstimmung nicht.“ Gerade bei sehr jungen Tatverdächtigen muss man genau hinsehen.
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Genre:Talk, Politik, Nachrichten
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