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Die dubiosen Nebengeschäfte der ORF-Stiftungsräte

krone.tvStaffel 2026Folge 26vom 30.03.2026
Die dubiosen Nebengeschäfte der ORF-Stiftungsräte

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Folge 26: Die dubiosen Nebengeschäfte der ORF-Stiftungsräte

24 Min.Folge vom 30.03.2026

Seine Mitglieder sind politisch gefärbt und mit fragwürdigen Geschäftsbeziehungen: Das oberste Gremium des ORF, der Stiftungsrat, rückt seit dem Rücktritt von ORF-Generaldirektor Roland Weißmann als Folge von Belästigungsvorwürfen in den Fokus, die Politik duckt sich weg.

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