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NÖ-Grünen-Chefin: „NEOS sind mittlerweile schlimmer als die FPÖ!“

krone.tvStaffel 2026Folge 25vom 20.03.2026
NÖ-Grünen-Chefin: „NEOS sind mittlerweile schlimmer als die FPÖ!“

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Folge 25: NÖ-Grünen-Chefin: „NEOS sind mittlerweile schlimmer als die FPÖ!“

17 Min.Folge vom 20.03.2026

Spritpreisbremse, Gesundheitsplan 2040+ und Sparpläne im Landtag: Niederösterreichs Grüne-Chefin Helga Krismer kritisiert die aktuellen Regierungsmaßnahmen als „Show-Politik“ und warnt vor Problemen in der Gesundheitsversorgung. Im krone.tv-Talk erklärt sie, warum jetzt konkrete Lösungen für Energie, Mobilität und Gesundheitsversorgung dringend nötig sind.

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