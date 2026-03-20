NÖ-Grünen-Chefin: „NEOS sind mittlerweile schlimmer als die FPÖ!“Jetzt kostenlos streamen
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Folge 25: NÖ-Grünen-Chefin: „NEOS sind mittlerweile schlimmer als die FPÖ!“
17 Min.Folge vom 20.03.2026
Spritpreisbremse, Gesundheitsplan 2040+ und Sparpläne im Landtag: Niederösterreichs Grüne-Chefin Helga Krismer kritisiert die aktuellen Regierungsmaßnahmen als „Show-Politik“ und warnt vor Problemen in der Gesundheitsversorgung. Im krone.tv-Talk erklärt sie, warum jetzt konkrete Lösungen für Energie, Mobilität und Gesundheitsversorgung dringend nötig sind.
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Genre:Talk, Politik, Nachrichten
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