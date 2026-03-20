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Absturz in Tirol: „Nicht alle SPÖ-Wähler sind Sozialhilfeempfänger“

krone.tvStaffel 2026Folge 24vom 20.03.2026
Absturz in Tirol: „Nicht alle SPÖ-Wähler sind Sozialhilfeempfänger“

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Folge 24: Absturz in Tirol: „Nicht alle SPÖ-Wähler sind Sozialhilfeempfänger“

23 Min.Folge vom 20.03.2026

Die Spritpreise steigen, die Stimmung im Land ist gedrückt, und in Tirol bahnt sich ein heißer Wahlkampf an – Österreich steht vor Herausforderungen auf mehreren Ebenen. Im krone.tv-Talk analysiert Polit-Kenner und Meinungsforscher vom IFDD Christoph Haselmayer, wie die Menschen die Politik aktuell wahrnehmen, wie der ORF-Rücktritt eingeschätzt wird und welche Kräfte bei den kommenden Landtagswahlen in Tirol das Rennen machen.

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