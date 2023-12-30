Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Österreich-Bild

Österreich-Bild am Feiertag: Die Fremde(n) Ingeborg Bachmann zum 50. Todestag

ORF2Staffel 1Folge 10vom 30.12.2023
Österreich-Bild am Feiertag: Die Fremde(n) Ingeborg Bachmann zum 50. Todestag

Österreich-Bild am Feiertag: Die Fremde(n) Ingeborg Bachmann zum 50. TodestagJetzt kostenlos streamen

Österreich-Bild

Folge 10: Österreich-Bild am Feiertag: Die Fremde(n) Ingeborg Bachmann zum 50. Todestag

28 Min.Folge vom 30.12.2023

Sie war das Gegenbild der deutschen Hausfrau. Erste Medienautorin überhaupt und wurde durch ihren frühen Tod zum Mythos: Ingeborg Bachmann starb, am 17. Oktober 1973 im Alter von nur 47 Jahren, an tödlichen Entzugserscheinungen nach einem Brandunfall in einem Krankenhaus in Rom. Genau 50 Jahre später stellt sich die Frage, wie (sehr) sich die Bedingungen des Schreibens für Frauen verändert haben. Und ob die Literatur der Bachmann noch heute Einfluss auf Autorinnen wie Anna Baar oder Tara Meister nimmt. Außerdem entsteht an der Ingeborg Bachmann Forschungsstelle des Literaturarchivs Salzburg die erste Gesamtausgabe der Werke und Briefe der Autorin - sichtbar wird die Verbindung von Leben und Schreiben einer großen Autorin, die eben auch eine große Philosophin war. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Österreich-Bild
ORF2
Österreich-Bild

Österreich-Bild

Alle 1 Staffeln und Folgen