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Österreich-Bild: Vielfalt im Glas - Welschriesling neu entdeckt

ORF2Staffel 1Folge 117vom 13.09.2025
Österreich-Bild: Vielfalt im Glas - Welschriesling neu entdeckt

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Folge 117: Österreich-Bild: Vielfalt im Glas - Welschriesling neu entdeckt

25 Min.Folge vom 13.09.2025

Lange Zeit galt der Welschriesling als Massenwein, doch heute wird er neu entdeckt. Die zweitwichtigste weiße Rebsorte Österreichs zeigt sich vielfältig: vom prickelnden Grundwein für Sekt über frische Sommerweine bis zu süßen Spitzenweinen und neuen Stilen wie Orange- oder Amphorenwein. Im Burgenland entfaltet sich dieses Spektrum besonders eindrucksvoll. Dort wurde erstmals die „Wösch-Meisterschaft“ ausgetragen, eine hochklassige Verkostung dieser aufstrebenden Rebsorte. Bildquelle: ORF/ORF-Burgenland

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