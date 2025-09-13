Österreich-Bild: Vielfalt im Glas - Welschriesling neu entdecktJetzt kostenlos streamen
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Folge 117: Österreich-Bild: Vielfalt im Glas - Welschriesling neu entdeckt
25 Min.Folge vom 13.09.2025
Lange Zeit galt der Welschriesling als Massenwein, doch heute wird er neu entdeckt. Die zweitwichtigste weiße Rebsorte Österreichs zeigt sich vielfältig: vom prickelnden Grundwein für Sekt über frische Sommerweine bis zu süßen Spitzenweinen und neuen Stilen wie Orange- oder Amphorenwein. Im Burgenland entfaltet sich dieses Spektrum besonders eindrucksvoll. Dort wurde erstmals die „Wösch-Meisterschaft“ ausgetragen, eine hochklassige Verkostung dieser aufstrebenden Rebsorte. Bildquelle: ORF/ORF-Burgenland
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