Österreich-Bild: Alt aber gut - Sanieren statt NeubauJetzt kostenlos streamen
Österreich-Bild
Folge 122: Österreich-Bild: Alt aber gut - Sanieren statt Neubau
Die Dokumentation zeigt, wie aus alten Bauten neue Wohnträume entstehen. Alte Häuser sind eine enorme Ressource, die noch viel zu wenig fürs Wohnen genutzt wird. Das reicht von jahrhundertealten Bürgerhäusern oder Bauernhäusern bis zu Bungalows der 1970er Jahre. Vieles steht leer oder wird abgerissen, weil lieber neu gebaut wird und immer noch Skepsis gegenüber dem Sanieren herrscht. Experten bezeichnen Sanieren statt Neubau als Gebot der Stunde, aus Klima – und Bodenschutzgründen. Aber auch, weil durch Leerstand immer mehr Ortskerne aussterben. Der Film zeigt anhand gelungener Beispiele aus Niederösterreich, wie Sanieren gelingt und welch beeindruckende Wohnbauten dabei entstehen können. Thematisiert werden aber auch die Schwierigkeiten des Sanierens. Bildquelle: ORF/ORF NÖ
