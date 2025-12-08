Österreich-Bild: Vier Höfe, vier Schicksale, eine LandschaftJetzt kostenlos streamen
Österreich-Bild
Folge 132: Österreich-Bild: Vier Höfe, vier Schicksale, eine Landschaft
28 Min.Folge vom 08.12.2025
„Ein Tag mit... – Vier Höfe, vier Schicksale, eine Landschaft“ begleitet vier alleinstehende Bergbauern im hohen Alter aus entlegenen Kärntner Regionen. In ruhigen, respektvollen Bildern erzählt das Österreich Bild aus dem Landesstudio Kärnten von Arbeit und Einsamkeit, von Naturverbundenheit und Abschied. Eine stille Hommage an jene, die geblieben sind – und ein Nachdenken darüber, was bleibt, wenn niemand mehr nachkommt. Bildquelle: ORF/ORF Kärnten/Michael Dolinšek
