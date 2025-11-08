Österreich-Bild: Koralmbahn - Nächster Halt ZukunftJetzt kostenlos streamen
Österreich-Bild
Folge 128: Österreich-Bild: Koralmbahn - Nächster Halt Zukunft
26 Min.Folge vom 08.11.2025
Europa wird neu vernetzt. Wenn die ÖBB im Dezember 2025 Graz und Klagenfurt mit der neuen Koralmbahn verbindet, beginnt nicht nur für Bahnreisende ein neues Zeitalter. Die Koralmbahn, als Teil der neuen Südstrecke der Österreichischen Bundesbahnen, ist eines der bedeutendsten Infrastrukturprojekte Europas. 130 neue Bahnkilometer, 50 km davon untertunnelt - dazu eine Fahrtzeitverkürzung von bisher 3 Stunden auf dann 45 Minuten zwischen Graz und Klagenfurt setzen für Österreich und den Rest Europas völlig neue Maßstäbe und eröffnen neue Möglichkeiten für Wirtschaft und Touristik. Ein Film von Christian Prates. ORF/ORF-Steiermark
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Österreich-Bild
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0