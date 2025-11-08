Zum Inhalt springenBarrierefrei
Österreich-Bild

Österreich-Bild: Koralmbahn - Nächster Halt Zukunft

ORF2Staffel 1Folge 128vom 08.11.2025
Österreich-Bild: Koralmbahn - Nächster Halt Zukunft

26 Min.Folge vom 08.11.2025

Europa wird neu vernetzt. Wenn die ÖBB im Dezember 2025 Graz und Klagenfurt mit der neuen Koralmbahn verbindet, beginnt nicht nur für Bahnreisende ein neues Zeitalter. Die Koralmbahn, als Teil der neuen Südstrecke der Österreichischen Bundesbahnen, ist eines der bedeutendsten Infrastrukturprojekte Europas. 130 neue Bahnkilometer, 50 km davon untertunnelt - dazu eine Fahrtzeitverkürzung von bisher 3 Stunden auf dann 45 Minuten zwischen Graz und Klagenfurt setzen für Österreich und den Rest Europas völlig neue Maßstäbe und eröffnen neue Möglichkeiten für Wirtschaft und Touristik. Ein Film von Christian Prates. ORF/ORF-Steiermark

