Österreich-Bild: Reges Treiben unter der Erde - Arbeiten in der TiefeJetzt kostenlos streamen
Österreich-Bild
Folge 130: Österreich-Bild: Reges Treiben unter der Erde - Arbeiten in der Tiefe
27 Min.Folge vom 29.11.2025
"Bisher haben alle wieder zurückgefunden", sagt Gerhard Lorenz, der im Kepler Universitäts-Klinikum in Linz für die Technik verantwortlich ist. Von dem, was in den drei Untergeschoßen passiert, bekommen die Patientinnen und Patienten kaum etwas mit. Doch ohne Logistik, Wäscherei und Rohrpost wäre das größte Krankenhaus Oberösterreichs nicht funktionsfähig. Katharina Hofer vom Autobahnbetreiber ASFINAG arbeitet auf der Tunnelbaustelle der Mühlviertler Schnellstraße S10 nahe der Staatsgrenze zu Tschechien. "Man muss schon eine harte Schale haben", so die Bauingenieurin. "Aber es hat einen eigenen Charme." Bildquelle: ORF/ORF-OÖ
