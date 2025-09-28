Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Österreich-Bild

Österreich-Bild: Retten, Schützen, Löschen, Bergen - 150 Jahre Landesfeuerwehrverband Vorarlberg

ORF2Staffel 1Folge 119vom 28.09.2025
Österreich-Bild: Retten, Schützen, Löschen, Bergen - 150 Jahre Landesfeuerwehrverband Vorarlberg

Österreich-Bild: Retten, Schützen, Löschen, Bergen - 150 Jahre Landesfeuerwehrverband VorarlbergJetzt kostenlos streamen

Österreich-Bild

Folge 119: Österreich-Bild: Retten, Schützen, Löschen, Bergen - 150 Jahre Landesfeuerwehrverband Vorarlberg

26 Min.Folge vom 28.09.2025

In Vorarlberg wurden die ersten Feuerwehren Mitte des 19. Jahrhunderts gegründet. Damals waren es in erster Linie junge Männer aus Turnvereinen, die sich organisierten, um Menschen zu retten und Brände zu löschen. Um die Kräfte zu bündeln, Erfahrungen auszutauschen und Ausrüstungen zu entwickeln und zu verteilen, wurde 1875 der "Vorarlberger Feuerwehrgauverband" gegründet. Aus diesem entwickelte sich nach und nach der "Landesfeuerwehrverband Vorarlberg", der heute die Drehscheibe für das Feuerwehrwesen im Land ist. Die Dokumentation des ORF Vorarlberg beleuchtet die Aufgaben des Landesfeuerwehrverbandes sowie das Ausbildungszentrum in Feldkirch damals und heute. Bildquelle: ORF/ORF Vorarlberg

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Österreich-Bild
ORF2
Österreich-Bild

Österreich-Bild

Alle 1 Staffeln und Folgen