Österreich-Bild

ORF2Staffel 1Folge 121vom 11.10.2025
26 Min.Folge vom 11.10.2025

„Neue Wege, alte Kunst – Das Handwerk lebt“ zeigt, wie traditionelle Handwerkskunst in die Zukunft führt. Junge Handwerker und Handwerkerinnen verbinden jahrhundertealtes Wissen mit innovativen Ideen und beweisen, dass alte Techniken neu erfunden werden können. In Werkstätten, Mühlen und auf Werften in Salzburg wird deutlich: Handwerk bedeutet Leidenschaft, Kreativität und Innovation. Die Dokumentation beleuchtet auch Firmenübergaben und zeigt, wie Mut, Vertrauen und Phantasie alte Gewerbe in der modernen Welt lebendig halten. Unter dem Motto „Werken, Wandeln, Weiterdenken“ wird sichtbar, wie das Handwerk wächst und die Zukunft mitgestaltet. Bildquelle: ORF/ORF-Salzburg/Claudia Weaver

