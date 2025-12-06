Österreich-Bild: Hier spielt die Blasmusik - Tirol zwischen Klang & KlischeeJetzt kostenlos streamen
Österreich-Bild
Folge 131: Österreich-Bild: Hier spielt die Blasmusik - Tirol zwischen Klang & Klischee
27 Min.Folge vom 06.12.2025
In Tirol gibt es mehr Blasmusikkapellen als Gemeinden – kein anderes Musikgenre ist dort gesellschaftlich so präsent. Blasmusik gilt als Teil regionaler Identität und hat ihre Bedeutung über Jahrzehnte hinweg ausgebaut. Geprägt wurde sie durch Kriege, politische Entwicklungen sowie durch gesellschaftlichen und musikalischen Wandel. Diese Dokumentation erzählt ihre tiefverwurzelte Geschichte. Bildquelle: ORF/ORF-Tirol
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Österreich-Bild
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0