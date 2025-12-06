Zum Inhalt springenBarrierefrei
Österreich-Bild

Österreich-Bild: Hier spielt die Blasmusik - Tirol zwischen Klang & Klischee

ORF2Staffel 1Folge 131vom 06.12.2025
Österreich-Bild: Hier spielt die Blasmusik - Tirol zwischen Klang & Klischee

Österreich-Bild: Hier spielt die Blasmusik - Tirol zwischen Klang & KlischeeJetzt kostenlos streamen

Österreich-Bild

Folge 131: Österreich-Bild: Hier spielt die Blasmusik - Tirol zwischen Klang & Klischee

27 Min.Folge vom 06.12.2025

In Tirol gibt es mehr Blasmusikkapellen als Gemeinden – kein anderes Musikgenre ist dort gesellschaftlich so präsent. Blasmusik gilt als Teil regionaler Identität und hat ihre Bedeutung über Jahrzehnte hinweg ausgebaut. Geprägt wurde sie durch Kriege, politische Entwicklungen sowie durch gesellschaftlichen und musikalischen Wandel. Diese Dokumentation erzählt ihre tiefverwurzelte Geschichte. Bildquelle: ORF/ORF-Tirol

