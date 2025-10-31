Zum Inhalt springenBarrierefrei
Österreich-Bild

Österreich-Bild am Feiertag: Näher, mein Gott, zu dir - Unterwegs im Zeichen des Erinnerns

ORF2Staffel 1Folge 126vom 31.10.2025
Österreich-Bild am Feiertag: Näher, mein Gott, zu dir - Unterwegs im Zeichen des Erinnerns

28 Min.Folge vom 31.10.2025

Besondere Orte, alte Bräuche und lebendige Rituale prägen das Gedenken an Allerheiligen bis heute. Die Dokumentation begleitet Pater Franz Ackerl aus dem Stift Kremsmünster bei einer Reise durch Oberösterreich. Er besucht Friedhöfe, das Beinhaus in Hallstatt und Gräber in Traunkirchen und begegnet Menschen, die ihre Verstorbenen mit Musik, Speisen und Ritualen ehren – vom Turmblasen im Mühlviertel bis zum Allerheiligenstriezel. Fachleute wie Mediziner und Theologe Horst Erwin Pilgram verbinden Spiritualität mit zeitgenössischen Fragen. Moderne Formen des Abschiednehmens, wie Erinnerungssteine aus Haaren oder Asche, runden das Porträt ab. Stimmungsvolle Bilder und kulinarische Eindrücke lassen Geschichte lebendig werden. Gestaltung: Sandra Ohms Kamera: Alex Limberger Cutter: Alex Limberger Bildquelle: ORF

