Österreich-Bild am Feiertag: Näher, mein Gott, zu dir - Unterwegs im Zeichen des ErinnernsJetzt kostenlos streamen
Österreich-Bild
Folge 126: Österreich-Bild am Feiertag: Näher, mein Gott, zu dir - Unterwegs im Zeichen des Erinnerns
Besondere Orte, alte Bräuche und lebendige Rituale prägen das Gedenken an Allerheiligen bis heute. Die Dokumentation begleitet Pater Franz Ackerl aus dem Stift Kremsmünster bei einer Reise durch Oberösterreich. Er besucht Friedhöfe, das Beinhaus in Hallstatt und Gräber in Traunkirchen und begegnet Menschen, die ihre Verstorbenen mit Musik, Speisen und Ritualen ehren – vom Turmblasen im Mühlviertel bis zum Allerheiligenstriezel. Fachleute wie Mediziner und Theologe Horst Erwin Pilgram verbinden Spiritualität mit zeitgenössischen Fragen. Moderne Formen des Abschiednehmens, wie Erinnerungssteine aus Haaren oder Asche, runden das Porträt ab. Stimmungsvolle Bilder und kulinarische Eindrücke lassen Geschichte lebendig werden. Gestaltung: Sandra Ohms Kamera: Alex Limberger Cutter: Alex Limberger Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick