ORF2Staffel 1Folge 113vom 14.08.2025
Österreich-Bild: Faszination Hubschrauber - Zwischen Himmel und Erde

27 Min.Folge vom 14.08.2025

Sie bohren sich in die Luft und steigen in die Höhe. Sie sind am Himmel zuhause und schweben wie Vögel durch die Lüfte. Sie sind aber auch Arbeitstiere und schuften in schwindelerregenden Höhen. Hubschrauber helfen beim Bauen. Sie kümmern sich um Stromleitungen und retten nach Unfällen. Ganz egal, was sie machen: Hubschrauber faszinieren. Und zwar auf verschiedene Art und Weise und ganz unterschiedliche Menschen. Die Dokumentation des ORF Vorarlberg zeigt eine Unternehmerin, einen Piloten, einen Fotografen und einen Lehrling, die die Faszination Hubschrauber nicht loslässt. Bildquelle: ORF-Vorarlberg

