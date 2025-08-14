Österreich-Bild: Faszination Hubschrauber - Zwischen Himmel und ErdeJetzt kostenlos streamen
Österreich-Bild
Folge 113: Österreich-Bild: Faszination Hubschrauber - Zwischen Himmel und Erde
27 Min.Folge vom 14.08.2025
Sie bohren sich in die Luft und steigen in die Höhe. Sie sind am Himmel zuhause und schweben wie Vögel durch die Lüfte. Sie sind aber auch Arbeitstiere und schuften in schwindelerregenden Höhen. Hubschrauber helfen beim Bauen. Sie kümmern sich um Stromleitungen und retten nach Unfällen. Ganz egal, was sie machen: Hubschrauber faszinieren. Und zwar auf verschiedene Art und Weise und ganz unterschiedliche Menschen. Die Dokumentation des ORF Vorarlberg zeigt eine Unternehmerin, einen Piloten, einen Fotografen und einen Lehrling, die die Faszination Hubschrauber nicht loslässt. Bildquelle: ORF-Vorarlberg
