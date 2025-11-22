Österreich-Bild: Das Erbe der Jahrhunderte - Tiroler Familienunternehmen im WandelJetzt kostenlos streamen
Österreich-Bild
Folge 129: Österreich-Bild: Das Erbe der Jahrhunderte - Tiroler Familienunternehmen im Wandel
27 Min.Folge vom 22.11.2025
In Tirol ist Geschichte zu spüren, besonders dort, wo Familien über Generationen hinweg Verantwortung übernehmen. Für die Dokumentation "Das Erbe der Jahrhunderte - Tiroler Familienunternehmen im Wandel" blickt das Team des ORF Tirol hinter die Kulissen von Tiroler Unternehmen und nimmt gleichzeitig Platz am Tisch der Familien, die dahinterstehen. Es erzählt von Familienunternehmen, die über Generationen hinweg bestehen und Regionen prägen. Gestaltung: Christina Geisler
