Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Österreich-Bild

Österreich-Bild: Das Erbe der Jahrhunderte - Tiroler Familienunternehmen im Wandel

ORF2Staffel 1Folge 129vom 22.11.2025
Österreich-Bild: Das Erbe der Jahrhunderte - Tiroler Familienunternehmen im Wandel

Österreich-Bild: Das Erbe der Jahrhunderte - Tiroler Familienunternehmen im WandelJetzt kostenlos streamen

Österreich-Bild

Folge 129: Österreich-Bild: Das Erbe der Jahrhunderte - Tiroler Familienunternehmen im Wandel

27 Min.Folge vom 22.11.2025

In Tirol ist Geschichte zu spüren, besonders dort, wo Familien über Generationen hinweg Verantwortung übernehmen. Für die Dokumentation "Das Erbe der Jahrhunderte - Tiroler Familienunternehmen im Wandel" blickt das Team des ORF Tirol hinter die Kulissen von Tiroler Unternehmen und nimmt gleichzeitig Platz am Tisch der Familien, die dahinterstehen. Es erzählt von Familienunternehmen, die über Generationen hinweg bestehen und Regionen prägen. Gestaltung: Christina Geisler

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Österreich-Bild
ORF2
Österreich-Bild

Österreich-Bild

Alle 1 Staffeln und Folgen