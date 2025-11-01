Österreich-Bild aus dem Landesstudio Wien: Wie die Zukunft der Medizin entsteht - Die MedUni Wien baut ausJetzt kostenlos streamen
Österreich-Bild
Folge 127: Österreich-Bild aus dem Landesstudio Wien: Wie die Zukunft der Medizin entsteht - Die MedUni Wien baut aus
Die MedUni Wien, eine der renommiertesten medizinischen Forschungs-und Ausbildungsstätten weltweit, ist gerade dabei, die Weichen für die Medizin von morgen zu stellen: Ein topmoderner Lehr- und Ausbildungscampus für 2000 Studierende, ein Institut für Präzisionsmedizin, wo künstliche Intelligenz und Spitzenforscher:innen maßgeschneiderte Therapien entwickeln und ein Zentrum für translationale Medizin, das die Forschung enger als je zuvor an die Patient:innen des Wiener AKH heranführen wird, sollen die neue Ära der Medizin einläuten. Wir haben Menschen, die dieses spektakuläre Projekt mitgestalten, vor die Kamera gebeten, und uns von einem der höchsten Kräne Wiens einen Überblick über das Zukunftszenario verschafft. Bildquelle: ORF/ORF-Wien/ produktionsraum
