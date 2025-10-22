Österreich-Bild: Das Almtal - Mächtige Berge, klares Wasser und faszinierende WildtiereJetzt kostenlos streamen
Folge 123: Österreich-Bild: Das Almtal - Mächtige Berge, klares Wasser und faszinierende Wildtiere
29 Min.Folge vom 22.10.2025
Das Almtal zählt für viele zu den eindrucksvollsten Landschaften Österreichs, deshalb widmet sich das ORF-Landesstudio Oberösterreich dieser Region. Gestalter Erich Pröll trifft zu Beginn "Märchen-Erzähler" Helmut Wittmann und entführt in die zauberhafte Mystik rund um den Almsee. Bildquelle: ORF/Landesstudio Oberösterreich
Altersfreigabe:
0