Österreich-Bild

Österreich-Bild: Die Kleinen unter den Riesen - Die Tuxer Alpen

ORF2Staffel 1Folge 118vom 21.09.2025








26 Min.Folge vom 21.09.2025

Die Tuxer Alpen, eingebettet zwischen Zillertaler, Stubaier Alpen und dem Karwendel, gelten als weniger bekannt – dabei sind sie nicht weniger beeindruckend. Im Zentrum liegt die Wattener Lizum, genutzt vom Bundesheer, einer Alpenvereinshütte und der Almwirtschaft. Bereits 1610 erkundete der Haller Arzt Hippolyt Guarinoni die Region und initiierte den Bau mehrerer Kapellen sowie der Karlskirche in Volders. Ein weiteres Kuriosum: In Hintertux ist ein altes Thermalbad bis heute in Betrieb. Und die Geschichte eines Bauern aus Navis, der vor 50 Jahren in einem der ersten „Österreich-Bilder“ porträtiert wurde, schlägt eine besondere Brücke in die Vergangenheit. Gestaltung: Christiane Sprachmann Kamera: Bernd Wacht Cutter: Bernhard Stern Bildquelle: ORF/ORF-Tirol | APA/Daniel Breuer

