Folge 120: Österreich-Bild: Pink Lake - Vielfalt am Wörthersee
Seit 17 Jahren ist das Pink Lake Festival ein Fixpunkt am Wörthersee, für die internationale queere Community. Etwa 2.000 Menschen, vorwiegend Männer aus Österreich und Deutschland, kommen auch heuer wieder zum größten LGBTIQ-Festival dieser Art in Österreich. Die Dokumentation aus dem Landesstudio Kärnten soll die Vielfalt dieser touristischen Großveranstaltung zeigen, auch die positiven Auswirkungen auf die Region und die Denkmuster der Menschen. Die Vergangenheit war für die Regenbogen-Community nicht einfach, der Schmerz von Verfolgung und Verurteilungen sitzt tief. Mittlerweile wurde aber viel erreicht, Festivals wie diese sollen auch dazu beitragen, dass Verbesserungen erhalten bleiben. Es geht den Teilnehmenden vorwiegend um Gleichberechtigung, Akzeptanz und die Freiheit, so zu leben, wie sie es wollen. Bildquelle: ORF/ORF-Kärnten/Christian Finding
