Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Österreich-Bild

Österreich-Bild: Ein Herz für Tiere - Tierschutz in Niederösterreich

ORF2Staffel 1Folge 134vom 20.12.2025
Österreich-Bild: Ein Herz für Tiere - Tierschutz in Niederösterreich

Österreich-Bild: Ein Herz für Tiere - Tierschutz in NiederösterreichJetzt kostenlos streamen

Österreich-Bild

Folge 134: Österreich-Bild: Ein Herz für Tiere - Tierschutz in Niederösterreich

26 Min.Folge vom 20.12.2025

Tierschutz ist ein Thema, das alle angeht. Dieser Film stellt Initiativen und Vereine in den Fokus, denen der Schutz der Tiere ein besonderes Anliegen ist - seien es Streunerkatzen, Hunde, Kamele oder Schildkröten. Einige dieser Initiativen wurden bereits mit dem Niederösterreichischen Tierschutzpreis ausgezeichnet, der für besonders innovative, nachhaltige und artgerechte Projekte und Tierhaltungsformen verliehen wird, die über die gesetzlichen Mindestanforderungen wesentlich hinausgehen. Regie: Andi Leitner Kamera: Franz Cee Bildquelle: ORF/ORF NÖ

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Österreich-Bild
ORF2
Österreich-Bild

Österreich-Bild

Alle 1 Staffeln und Folgen