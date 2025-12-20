Österreich-Bild: Ein Herz für Tiere - Tierschutz in NiederösterreichJetzt kostenlos streamen
Österreich-Bild
Folge 134: Österreich-Bild: Ein Herz für Tiere - Tierschutz in Niederösterreich
26 Min.Folge vom 20.12.2025
Tierschutz ist ein Thema, das alle angeht. Dieser Film stellt Initiativen und Vereine in den Fokus, denen der Schutz der Tiere ein besonderes Anliegen ist - seien es Streunerkatzen, Hunde, Kamele oder Schildkröten. Einige dieser Initiativen wurden bereits mit dem Niederösterreichischen Tierschutzpreis ausgezeichnet, der für besonders innovative, nachhaltige und artgerechte Projekte und Tierhaltungsformen verliehen wird, die über die gesetzlichen Mindestanforderungen wesentlich hinausgehen. Regie: Andi Leitner Kamera: Franz Cee Bildquelle: ORF/ORF NÖ
