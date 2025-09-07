Österreich-Bild: 40 Jahre Steirische Kinderkrebshilfe - Damit ihr nie alleine seidJetzt kostenlos streamen
Österreich-Bild
Folge 116: Österreich-Bild: 40 Jahre Steirische Kinderkrebshilfe - Damit ihr nie alleine seid
27 Min.Folge vom 07.09.2025
1985 leistet die Steirische Kinderkrebshilfe österreichische Pionierarbeit. Als erster Verein dieser Art in Österreich wurden die ersten Fäden gesponnen, zwischen Krebspatientinnen und -patienten, ihren Familien und dem LKH-Universitätsklinikum Graz. In der Finanzierung von Personal und Forschung ist die Steirische Kinderkrebshilfe ein wichtiges Basiselement zur Behandlung und Heilung von kleinen Krebspatientinnen und Krebspatienten. Das alles gestemmt - ausschließlich und zu 100 Prozent - von Spenderinnen und Spendern. Ein Film von Christian Prates. Bildquelle: ORF/ORF Steiermark/Christian Prates
