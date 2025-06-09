Österreich-Bild: Von Stadl-Paura nach Afrika – Wege zu einer gerechten WeltJetzt kostenlos streamen
Folge vom 09.06.2025
Ausgehend von Stadl-Paura begleitet diese Dokumentation die MIVA auf ihrem Weg nach Uganda – mit fünf Tonnen Hilfsgütern für das Krankenhaus in Matany. Die Reportage zeigt, wie Mobilität zur Brücke der Solidarität wird und wie die Organisation weltweit Infrastrukturprojekte in Gesundheitswesen, Bildung und Nachhaltigkeit umsetzt. Sendung: Österreich-Bild Gestaltung: Andreas Gruber Bildquelle: ORF/ORF-OÖ/Andreas Gruber/
