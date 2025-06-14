Österreich-Bild: Niederösterreich erinnert sich - 80 Jahre Zweite RepublikJetzt kostenlos streamen
Österreich-Bild
Folge 102: Österreich-Bild: Niederösterreich erinnert sich - 80 Jahre Zweite Republik
27 Min.Folge vom 14.06.2025
Die Doku nimmt die Zuseherinnen und Zuseher mit auf eine filmische Zeitreise, die schwerpunktartig vor allem die politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung des Landes Niederösterreich seit Ende des Zweiten Weltkrieges zeigt. In persönlichen Erzählungen von Zeitzeugen spiegelt sich auch die Geschichte des Landes wider. Sie berichten von Ängsten und Herausforderungen, vom Aufbruch und beginnenden Wohlstand, aber auch von gesellschaftspolitischen Veränderungen und dem Entstehen einer engagierten Zivilgesellschaft. Bildquelle: ORF/ORF-NÖ
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Österreich-Bild
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0