Österreich-Bild: Niederösterreich erinnert sich - 80 Jahre Zweite Republik

Folge vom 14.06.2025

Die Doku nimmt die Zuseherinnen und Zuseher mit auf eine filmische Zeitreise, die schwerpunktartig vor allem die politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung des Landes Niederösterreich seit Ende des Zweiten Weltkrieges zeigt. In persönlichen Erzählungen von Zeitzeugen spiegelt sich auch die Geschichte des Landes wider. Sie berichten von Ängsten und Herausforderungen, vom Aufbruch und beginnenden Wohlstand, aber auch von gesellschaftspolitischen Veränderungen und dem Entstehen einer engagierten Zivilgesellschaft. Bildquelle: ORF/ORF-NÖ

