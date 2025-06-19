Österreich-Bild am Feiertag: Stent - Kleiner Eingriff, große WirkungJetzt kostenlos streamen
Österreich-Bild
Folge 103: Österreich-Bild am Feiertag: Stent - Kleiner Eingriff, große Wirkung
27 Min.Folge vom 19.06.2025
Täglich erleiden in Österreich dutzende Menschen einen Herzinfarkt. Die Überlebenschancen sind heute deutlich besser. Mitverantwortlich dafür ist der Stent. Das kleine Metallröhrchen hält verengte Gefäße offen, einst eine Revolution, heute Routine. Die Doku zeigt, wie der Eingriff abläuft, warum Stents so wichtig sind und wie Reha-Maßnahmen die Lebensqualität der Patienten steigern. Bildquelle: ORF/ORF Vorarlberg
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Österreich-Bild
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0