Österreich-Bild

Österreich-Bild: Im Leben von Hochbegabten - Vorarlbergs gewöhnliche Superhirne

ORF2Staffel 1Folge 104vom 21.06.2025
Österreich-Bild: Im Leben von Hochbegabten - Vorarlbergs gewöhnliche Superhirne

Österreich-Bild: Im Leben von Hochbegabten - Vorarlbergs gewöhnliche SuperhirneJetzt kostenlos streamen

Österreich-Bild

Folge 104: Österreich-Bild: Im Leben von Hochbegabten - Vorarlbergs gewöhnliche Superhirne

26 Min.Folge vom 21.06.2025

Über 8.000 Personen in Vorarlberg gelten als hochbegabt - darunter auch Emil (13), Nikolaus (44) und Sabine (54). Alle drei haben einen gemessenen IQ von über 130. Trotz dieser Gemeinsamkeit verlaufen ihre Lebenswege sehr unterschiedlich: Emil besucht ein Hochbegabten-Gymnasium in Deutschland, Nikolaus musste in der Schule eine Klasse wiederholen und ist heute selbstständig und Sabine erfuhr erst vor wenigen Jahren von ihrer Hochbegabung. Die Dokumentation beleuchtet die Merkmale von Hochbegabung. Sie zeigt auch wie IQ-Tests ablaufen und räumt mit gängigen Klischees auf. So haben hochbegabte Menschen, anders als oft behauptet, nicht zwangsläufig Schwierigkeiten im sozialen Umgang. Bildquelle: ORF Vorarlberg

