Österreich-Bild: Wanderimker - Den Blüten auf der Spur
Österreich-Bild
Folge 105: Österreich-Bild: Wanderimker - Den Blüten auf der Spur
Von der Kirschblüte in der Scharten, im Bezirk Eferding, über die oberösterreichische Voralpen-Region nahe dem Katzenstein und dem Laudachsee bei Gmunden zeigt Gestalterin Carola Wachholder in einem ÖSTERREIHC-BILD aus dem Landesstudio Oberösterreich, wie dort Wanderimker mit ihren Bienenvölkern von Blüte zu Blüte ziehen. Erst diese Naturverbundenheit fördert die essenzielle Rolle der Bienen für den Obstbau, darüber hinaus dient sie dem Erhalt der Artenvielfalt. Das Bild von Wanderimkern, die mit der so genannten "Buglkraxn" in unwegsamen Geländen unterwegs sind verschwindet, so wie die alte Tradition des Honigschleuderns, die von modernen Verfahren abgelöst wird. Bildquelle: ORF/ORF-OÖ/Philipp Pölz
