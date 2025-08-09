Österreich-Bild: Kaufmann, Kühe und Kultur - Die Tiroler Festspiele in ErlJetzt kostenlos streamen
Österreich-Bild
Folge 112: Österreich-Bild: Kaufmann, Kühe und Kultur - Die Tiroler Festspiele in Erl
Die Tiroler Festspiele Erl bieten ein Kontrastprogramm zum hektischen Opernbetrieb in der Stadt. In dem kleinen Tiroler Dorf nahe der bayerischen Grenze schlendert das Publikum über die grüne Wiese zum architektonisch und akustisch herausragenden Festspielhaus. Seit mehr als 400 Jahren werden in Erl die Passionsspiele aufgeführt. 1998 wurden die Tiroler Festspiele gegründet. Das Programm bietet eine Mischung aus Wagner-Opern, Belcanto und zeitgenössischen Werken. Präsident und Mäzen Hans Peter Haselsteiner ist ein besonderer Coup gelungen. Er konnte den Startenor Jonas Kaufmann als neuen Intendanten für Erl gewinnen. Kaufmann ist auf den Bühnen der Welt zu Hause und übernimmt nun zusätzlich die Rolle als Intendant am Land. Der Weltstar soll neues Publikum nach Erl locken. Der Neointendant gewährt Einblicke hinter die Kulissen und erklärt, was an den Tiroler Festspielen anders ist als an anderen Festivals. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick