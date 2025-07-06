Österreich-Bild aus dem Landesstudio Steiermark: Wir Kinder - 70 Jahre WIKI-Kinderbetreuung in der SteiermarkJetzt kostenlos streamen
Österreich-Bild
Folge 106: Österreich-Bild aus dem Landesstudio Steiermark: Wir Kinder - 70 Jahre WIKI-Kinderbetreuung in der Steiermark
26 Min.Folge vom 06.07.2025
Wir haben alle einmal klein angefangen. Wir hatten alle einmal Lieblingsmenschen, die uns betreut haben: ob in der Kinderkrippe, im Kindergarten, in der Freizeit- und Ferienbetreuung oder später im Jugendzentrum. Vor mehr als 70 Jahren ist WIKI gegründet worden; heute der größte private Träger von Kinderbildungs- und Betreuungseinrichtungen in der Steiermark: Täglich wachsen hier mehr als 9.000 Kinder auf. Zeit, sie zu besuchen - und die Menschen, die für sie da sind - zwischen Chancen und Herausforderungen, Rückblicken und Ausblicken, von Graz bis Irdning. Ein Film von Sandra Suppan. Bildquelle: ORF/ORF – Steiermark
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Österreich-Bild
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0