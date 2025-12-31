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Folge 136: Österreich-Bild: Mesnerinnen und Mesner - die rechten Hände Gottes
Im Zeitalter des Priestermangels kommt den Mesnerinnen und Mesnern eine immer wichtigere Rolle zu. Waren es früher ausschließlich Männer, gibt es in Vorarlberg inzwischen mehr Mesnerinnen. Sie sind handwerklich genauso geschickt, wie ihre männlichen Kollegen und scheuen waghalsige Reparaturen in luftigen Höhen nicht. Gleichzeitig sind Mesnerinnen und Mesner tief verwurzelt in ihrem Glauben, sie sind so etwas wie die "rechten Hände Gottes“. Mit Martin Salzmann aus Rankweil, dem Bundesvorsitzenden der "Mesnergemeinschaft“, kommt der „oberste Mesner Österreichs“ aus Vorarlberg. Die Dokumentation des ORF Vorarlberg zeigt seine Leidenschaft und die anderer Kolleginnen und Kollegen für die „Mesnerei“ und wirft einen Blick hinter diese wertvolle – vor allem – ehrenamtliche Tätigkeit. Bildquelle: ORF/ORF Vorarlberg
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