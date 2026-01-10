Österreich-Bild: Der steirische Vifzack. Frische Ideen - direkt ab HofJetzt kostenlos streamen
Österreich-Bild
Folge 140: Österreich-Bild: Der steirische Vifzack. Frische Ideen - direkt ab Hof
27 Min.Folge vom 10.01.2026
Die innovativsten Ideen für die heimische Landwirtschaft werden alljährlich mit dem "Vifzack"-Preis der steirischen Landwirtschaftskammer ausgezeichnet. Der Preis wird seit 2018 vergeben. Bis zu 40.000 Stimmen werden alljährlich dafür abgegeben. Die Dokumentation stellt exemplarisch sieben ausgezeichnete Projekte vor, die beispielhaft für die Innovationsfreude in der steirischen Landwirtschaft sind. Ein Film von Günter Schilhan. Bildquelle: ORF/ORF – Steiermark
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Österreich-Bild
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2