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Österreich-Bild: Der steirische Vifzack. Frische Ideen - direkt ab Hof

ORF2Staffel 1Folge 140vom 10.01.2026
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Folge 140: Österreich-Bild: Der steirische Vifzack. Frische Ideen - direkt ab Hof

27 Min.Folge vom 10.01.2026

Die innovativsten Ideen für die heimische Landwirtschaft werden alljährlich mit dem "Vifzack"-Preis der steirischen Landwirtschaftskammer ausgezeichnet. Der Preis wird seit 2018 vergeben. Bis zu 40.000 Stimmen werden alljährlich dafür abgegeben. Die Dokumentation stellt exemplarisch sieben ausgezeichnete Projekte vor, die beispielhaft für die Innovationsfreude in der steirischen Landwirtschaft sind. Ein Film von Günter Schilhan. Bildquelle: ORF/ORF – Steiermark

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