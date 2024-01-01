Österreich Bild am Feiertag: Leben im Denkmal - ungewohnt gewohntJetzt kostenlos streamen
Folge 12: Österreich Bild am Feiertag: Leben im Denkmal - ungewohnt gewohnt
25 Min.Folge vom 01.01.2024
"Leben im Denkmal" porträtiert Menschen, die an speziellen Wiener Wohnadressen zu Hause sind – vom imperialen Schloss Schönbrunn bis zum monumentalen Karl-Marx-Hof und zur innovativen Sargfabrik. Die jeweiligen Bewohnerinnen und Bewohner erzählen, wie es sich an diesen Adressen wohnt und was „Leben im Denkmal“ für sie bedeutet. Ein Film von Dorit Muzicant für das Landesstudio Wien Bildquelle: ORF/Metafilm GmbH
