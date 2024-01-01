Zum Inhalt springenBarrierefrei
Österreich-Bild

Österreich Bild am Feiertag: Leben im Denkmal - ungewohnt gewohnt

ORF2Staffel 1Folge 12vom 01.01.2024
Österreich Bild am Feiertag: Leben im Denkmal - ungewohnt gewohnt

25 Min.Folge vom 01.01.2024

"Leben im Denkmal" porträtiert Menschen, die an speziellen Wiener Wohnadressen zu Hause sind – vom imperialen Schloss Schönbrunn bis zum monumentalen Karl-Marx-Hof und zur innovativen Sargfabrik. Die jeweiligen Bewohnerinnen und Bewohner erzählen, wie es sich an diesen Adressen wohnt und was „Leben im Denkmal“ für sie bedeutet. Ein Film von Dorit Muzicant für das Landesstudio Wien Bildquelle: ORF/Metafilm GmbH

