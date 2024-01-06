Österreich-Bild am Feiertag: Der papierene Tänzer - Ein Porträt des Künstlers Tone FinkJetzt kostenlos streamen
Österreich-Bild
Folge 13: Österreich-Bild am Feiertag: Der papierene Tänzer - Ein Porträt des Künstlers Tone Fink
Es kann ja auch alles ganz anders sein. In Tone Finks gestrichelten, getupften, zerzupften und geflickten Bildern entsteht eine unerhörte Welt. "Kunst ist zu nichts zu gebrauchen, deshalb brauchen wir sie", beteuert er und tanzt auf Tellerlinsen, trommelt auf Pappmaché, strichelt Tiere für die Arche. Tone rollt auf sein Publikum zu - auf einem papierenen Thron, die Papierkrone auf dem Kopf. "Kunst ist eine Art Aufruhr", zitiert er Picasso und lädt zum großen Umzug mit dutzenden von Tiermasken. "Tone Fink ist ein universaler Papierkünstler", schrieb die Kuratorin Antonia Hoerschelmann anlässlich seiner großen Personale in der Albertina. Sein Urmedium ist die Zeichnung, sein Faible die Performance, seine Lust der Zeichentrickfilm, sein Künstlersein das Experiment auf solider handwerklicher Basis. Und dass das alles vielleicht nicht universal, aber mindestens global verständlich ist, bewies Tone Fink mit Ausstellungen unter anderem in China, Indien und Japan. Zum 80. Geburtstag von Tone Fink zeigt der ORF Vorarlberg die TV-Dokumentation über den bekannten Vorarlberger Zeichner, Maler, Objektkünstler und Filmemacher.
