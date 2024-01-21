Österreich-Bild: Der Grazer Dom in neuem GlanzJetzt kostenlos streamen
Österreich-Bild
Folge 16: Österreich-Bild: Der Grazer Dom in neuem Glanz
Der Grazer Dom wurde über einen Zeitraum von sieben Jahren einer Generalsanierung unterzogen und erstrahlt nun in neuem Glanz. Die Kathedrale der Steiermark ist eines der kunsthistorisch bedeutsamsten Bauwerke der Landeshauptstadt und bildet gemeinsam mit dem kaiserlichen Mausoleum, der Burg und dem Priesterseminar die „Stadtkrone“ von Graz. Der Film von Regisseur Günter Schilhan und Kameramann Erhard Seidl erzählt die wechselhafte Geschichte der Ägydiuskirche, stellt ihre Kunstschätze vor und gibt Einblick in die aufwendigen Renovierungsarbeiten, bei denen einige Überraschungen zu Tage traten. Foto: ORF/Landesstudio Steiermark/Günter Schilhan
