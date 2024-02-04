Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Österreich-Bild

Österreich-Bild: One-Woman-Show - Big Business im kleinen Vorarlberg

ORF2Staffel 1Folge 18vom 04.02.2024
Österreich-Bild: One-Woman-Show - Big Business im kleinen Vorarlberg

Österreich-Bild: One-Woman-Show - Big Business im kleinen VorarlbergJetzt kostenlos streamen

Österreich-Bild

Folge 18: Österreich-Bild: One-Woman-Show - Big Business im kleinen Vorarlberg

26 Min.Folge vom 04.02.2024

Was Männer können, können wir schon lange - das denken sich in Vorarlberg immer mehr Frauen und gründen ihre eigene Firma. In keinem anderen Bundesland in Österreich gibt es so viele Ein-Personen-Unternehmerinnen wie in Vorarlberg. In der TV-Dokumentation des ORF Vorarlberg werden sechs Frauen aus ganz unterschiedlichen Branchen begleitet. Sie erzählen über ihre Erfolge und Rückschläge auf dem Weg zum eigenen Unternehmen. Bildquelle: ORF-Vorarlberg/

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Österreich-Bild
ORF2
Österreich-Bild

Österreich-Bild

Alle 1 Staffeln und Folgen