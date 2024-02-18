Österreich-Bild: Lawine - Gewalt der NaturJetzt kostenlos streamen
Österreich-Bild
Folge 20: Österreich-Bild: Lawine - Gewalt der Natur
Wenn die Kräfte der Natur ihre zerstörerische Wirkung entfalten, ängstigt das Menschen, wie es sie im gleichen Maße auch fasziniert. Im Hochgebirge sind es im Winter die Lawinen, mit denen die Menschen zu leben gelernt haben. Allein in Österreich verlieren durchschnittlich 30 Menschen in Lawinen ihr Leben. Zumeist sind es Freizeitsportler, doch auch die Infrastruktur muss sich den natürlichen Vorgaben anpassen um für die Bewohner sicher zu sein. Das Unglück von Galtür jährt sich im Februar zum 20sten Mal. Christiane Sprachmann und ihr Team über das Leben im hochalpinen Raum und dem Kampf gegen seine Gefahren. Bildquelle: ORF/Landesstudio Tirol
