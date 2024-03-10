Österreich-Bild: Die neue Kur - Gesundheitsvorsorge Aktiv in Bad TatzmannsdorfJetzt kostenlos streamen
Österreich-Bild
Folge 23: Österreich-Bild: Die neue Kur - Gesundheitsvorsorge Aktiv in Bad Tatzmannsdorf
Im Traditionskurort Bad Tatzmannsdorf wurde vor einigen Jahren ein Pilotprojekt gestartet. Gemeinsam mit der Pensionsversicherungsanstalt wurde das Konzept der "Gesundheitsvorsorge Aktiv" entwickelt. Die Idee dahinter - nicht erst eine Kur absolvieren, wenn es bereits Beschwerden gibt, sondern pro aktiv etwas für den Bewegungsapparat, aber auch für die mentale Gesundheit zu tun. Ärzte, Physiotherapeuten und Psychologen haben ein Programm entwickelt, das mittlerweile in zahlreichen Gesundheitseinrichtungen in ganz Österreich angeboten wird. Gestalter Andreas Riedl hat gemeinsam mit Kameramann Max Pehm GVA-Gäste im Gesundheitsresort Bad Tatzmannsdorf begleitet und mit Gesundheitsexperten über die Wirkungsweisen der verschiedenen Anwendungen gesprochen. Bildquelle: ORF/ORF-B
