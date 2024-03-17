Österreich-Bild: Salzburgs grüner Schatz - Innovation mit HolzJetzt kostenlos streamen
Österreich-Bild
Folge 24: Österreich-Bild: Salzburgs grüner Schatz - Innovation mit Holz
Mehr als die Hälfte des Bundeslandes Salzburg besteht aus Wald. Dieser ist im Umbruch und wird in Salzburg deshalb völlig neu gedacht. Denn vom Katastrophen- über den Klimaschutz bis hin zu einem der wichtigsten Rohstoffe, ist er für uns alle lebensnotwendig. Salzburgs Holz- und Forstwirtschaft tüftelt entlang der gesamten Wert-schöpfungskette, vom Baumstamm bis zum fertigen Holzhaus, an Effizienz und Nachhaltigkeit. Nußdorf im Flachgau, wo in einem Mischwald einige Baum-Exoten wachsen, war ebenso Drehort wie das verschneite Kleinarltal und die Wälder des Lungaus rund um den Prebersee. Holztechnologen der FH Salzburg am Standort Kuchl, ein Holzbau-Unternehmen in Bramberg im Pinzgau und ein Sägewerk in Flachau im Pongau führen auf die Spuren der Innovation rund um den Baustoff Holz. Das Österreich Bild am Sonntag aus dem Landesstudio Salzburg zeigt anhand von verschiedensten Holzbauten im ganzen Bundesland wie mit viel Innovation, Herzblut und neuen Denkrichtungen aus Wald schlussendlich wieder Wald entsteht. Bildquelle: ORF
