Österreich-Bild: Rauris erlesen - Fünf Jahrzehnte Rauriser LiteraturtageJetzt kostenlos streamen
Österreich-Bild
Folge 25: Österreich-Bild: Rauris erlesen - Fünf Jahrzehnte Rauriser Literaturtage
25 Min.Folge vom 24.03.2024
Seit mehr als fünf Jahrzehnten prägen die Rauriser Literaturtage nicht nur ein Tal, sondern eine ganze Region. Fernab städtischer Kulturzentren ist es gelungen, eine Literaturveranstaltung zu etablieren, die alljährlich führende Autorinnen und Autoren der deutschsprachigen Literaturszene ins Raurisertal zieht, darunter auch spätere Nobelpreisträger wie Herta Müller und Peter Handke. Diese Produktion aus dem Landesstudio Salzburg widmet sich der Geschichte der Literaturtage, lässt Pioniere ebenso zu Wort kommen wie Zeitzeugen, Autoren und gegenwärtige Akteure der Literaturtage. Bildquelle: ORF/ORF-Salzburg
