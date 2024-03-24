Zum Inhalt springenBarrierefrei
Österreich-Bild: Rauris erlesen - Fünf Jahrzehnte Rauriser Literaturtage

ORF2Staffel 1Folge 25vom 24.03.2024
Folge 25: Österreich-Bild: Rauris erlesen - Fünf Jahrzehnte Rauriser Literaturtage

25 Min.Folge vom 24.03.2024

Seit mehr als fünf Jahrzehnten prägen die Rauriser Literaturtage nicht nur ein Tal, sondern eine ganze Region. Fernab städtischer Kulturzentren ist es gelungen, eine Literaturveranstaltung zu etablieren, die alljährlich führende Autorinnen und Autoren der deutschsprachigen Literaturszene ins Raurisertal zieht, darunter auch spätere Nobelpreisträger wie Herta Müller und Peter Handke. Diese Produktion aus dem Landesstudio Salzburg widmet sich der Geschichte der Literaturtage, lässt Pioniere ebenso zu Wort kommen wie Zeitzeugen, Autoren und gegenwärtige Akteure der Literaturtage. Bildquelle: ORF/ORF-Salzburg

ORF2
