Österreich Bild: Sehnsucht nach Natur - Garteln als Trend und GeschäftJetzt kostenlos streamen
Österreich-Bild
Folge 26: Österreich Bild: Sehnsucht nach Natur - Garteln als Trend und Geschäft
26 Min.Folge vom 20.06.2023
Eine TV-Dokumentation aus dem ORF-Landesstudio NÖ zeigt die Sehnsucht nach Natur in all ihren Facetten - vom großen Garten bis zum Balkon. Nicht nur die Natur steht im Frühjahr in den Startlöchern, sondern auch viele Menschen, die mit Leidenschaft ihren Garten erblühen lassen. Das Garteln boomt. Vom großen Garten bis zum kleinen Balkon, überall wird gepflanzt. Bildquelle: ORF/ORF-NÖ/
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Österreich-Bild
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0